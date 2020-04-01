Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Selçuk Ecza Deposu 7,10 7,47 -4,95
Tat Gıda 6,06 6,34 -4,42
Eczacıbaşı İlaç 4,58 4,77 -3,98
Deva Holding 10,04 10,43 -3,74
Mavi Giyim 32,34 33,58 -3,69
Eczacıbaşı Yatırım 9,76 10,13 -3,65
Karel Elektronik 12,83 13,30 -3,53
Kerevitaş Gıda 3,27 3,38 -3,25
Klimasan Klima 12,40 12,80 -3,13
İpek Doğal Enerji 7,77 8,01 -3,00
Türk Telekom 6,50 6,70 -2,99
Gübre Fabrik. 14,24 14,63 -2,67
Doğuş Otomotiv 6,71 6,89 -2,61
Koza Altın 59,80 61,35 -2,53
Sasa Polyester 8,55 8,77 -2,51
ASELSAN 23,04 23,60 -2,37
Akbank 5,48 5,60 -2,14
İş Bankası (C) 4,62 4,72 -2,12
Hektaş 9,82 10,03 -2,09
Arçelik 13,26 13,54 -2,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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