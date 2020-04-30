Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|16,20
|18,00
|-10,00
|Reysaş GMYO
|5,53
|5,82
|-4,98
|Tat Gıda
|7,92
|8,32
|-4,81
|Alkim Kimya
|59,50
|61,61
|-3,43
|Şok Marketler
|11,17
|11,55
|-3,29
|Selçuk Ecza Deposu
|7,76
|8,01
|-3,12
|Hektaş
|13,41
|13,75
|-2,47
|Çemtaş
|7,21
|7,39
|-2,44
|Eczacıbaşı İlaç
|4,94
|5,06
|-2,37
|Kerevitaş Gıda
|4,12
|4,20
|-1,90
|Global Yatırım Holding
|3,29
|3,35
|-1,79
|Aksa Enerji
|3,85
|3,92
|-1,79
|Logo Yazılım
|72,65
|73,95
|-1,76
|Tofaş Oto Fabrikaları
|21,82
|22,20
|-1,71
|Ereğli Demir Çelik
|8,05
|8,18
|-1,59
|Güneş Sigorta
|3,11
|3,16
|-1,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,13
|10,28
|-1,46
|Migros Ticaret
|29,86
|30,30
|-1,45
|Netaş Telekomünikasyon
|13,65
|13,83
|-1,30
|Coca Cola İçecek
|36,96
|37,44
|-1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)