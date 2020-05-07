Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 17,45 17,95 -2,79
Tekfen Holding 13,24 13,51 -2,00
Brisa 8,70 8,86 -1,81
Reysaş GMYO 5,01 5,10 -1,76
Enerjisa Enerji 7,42 7,55 -1,72
Güneş Sigorta 3,14 3,19 -1,57
Ford Otosan 58,10 59,00 -1,53
Özak GMYO 2,90 2,94 -1,36
Aksigorta 5,94 6,01 -1,16
Logo Yazılım 73,75 74,60 -1,14
Karsan Otomotiv 1,82 1,84 -1,09
Klimasan Klima 16,55 16,73 -1,08
Akçansa 7,62 7,70 -1,04
Hektaş 13,02 13,15 -0,99
Global Yatırım Holding 3,22 3,25 -0,92
Kordsa Teknik Tekstil 10,75 10,85 -0,92
Netaş Telekomünikasyon 13,31 13,42 -0,82
Karel Elektronik 15,80 15,92 -0,75
Doğuş Otomotiv 9,37 9,44 -0,74
Ege Endüstri 533,00 536,50 -0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?