Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|494,10
|549,00
|-10,00
|Klimasan Klima
|11,68
|12,97
|-9,95
|Torunlar GMYO
|3,30
|3,66
|-9,84
|GSD Holding
|2,04
|2,26
|-9,73
|Türk Traktör
|83,90
|92,90
|-9,69
|Zorlu Enerji
|1,88
|2,08
|-9,62
|Karsan Otomotiv
|2,28
|2,52
|-9,52
|Gözde Girişim
|4,11
|4,54
|-9,47
|Bizim Mağazaları
|12,69
|14,01
|-9,42
|Global Yatırım Holding
|3,70
|4,08
|-9,31
|İş Finansal Kiralama
|3,13
|3,45
|-9,28
|Halk GMYO
|1,96
|2,16
|-9,26
|Yataş
|7,06
|7,78
|-9,25
|Good-Year
|4,13
|4,55
|-9,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,90
|6,50
|-9,23
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,89
|-8,99
|Oyak Çimento
|6,78
|7,42
|-8,63
|Borusan Mannesmann
|10,43
|11,41
|-8,59
|Odaş Elektrik
|1,94
|2,12
|-8,49
|İpek Doğal Enerji
|10,77
|11,75
|-8,34
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com'dan alınmıştır.)