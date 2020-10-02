Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|78,70
|81,25
|-3,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,56
|32,56
|-3,07
|Kerevitaş Gıda
|5,60
|5,71
|-1,93
|Türk Traktör
|100,60
|101,60
|-0,98
|DO-CO
|315,80
|318,90
|-0,97
|T.S.K.B.
|1,09
|1,10
|-0,91
|Şok Marketler
|12,37
|12,48
|-0,88
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,14
|9,22
|-0,87
|Bim Mağazalar
|69,35
|69,90
|-0,79
|TAV Havalimanları
|15,26
|15,37
|-0,72
|Akiş GMYO
|3,30
|3,32
|-0,60
|Türk Hava Yolları
|10,49
|10,54
|-0,47
|Tekfen Holding
|14,85
|14,92
|-0,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,13
|2,14
|-0,47
|Ford Otosan
|86,45
|86,75
|-0,35
|Arçelik
|23,98
|24,06
|-0,33
|Hektaş
|12,46
|12,50
|-0,32
|Aksigorta
|7,70
|7,72
|-0,26
|Mavi Giyim
|38,56
|38,66
|-0,26
|Akçansa
|13,56
|13,59
|-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Advertisements