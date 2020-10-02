Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 78,70 81,25 -3,14
ARD Bilişim Teknolojileri 31,56 32,56 -3,07
Kerevitaş Gıda 5,60 5,71 -1,93
Türk Traktör 100,60 101,60 -0,98
DO-CO 315,80 318,90 -0,97
T.S.K.B. 1,09 1,10 -0,91
Şok Marketler 12,37 12,48 -0,88
İş Yatırım Menkul Değerler 9,14 9,22 -0,87
Bim Mağazalar 69,35 69,90 -0,79
TAV Havalimanları 15,26 15,37 -0,72
Akiş GMYO 3,30 3,32 -0,60
Türk Hava Yolları 10,49 10,54 -0,47
Tekfen Holding 14,85 14,92 -0,47
Yapı ve Kredi Bankası 2,13 2,14 -0,47
Ford Otosan 86,45 86,75 -0,35
Arçelik 23,98 24,06 -0,33
Hektaş 12,46 12,50 -0,32
Aksigorta 7,70 7,72 -0,26
Mavi Giyim 38,56 38,66 -0,26
Akçansa 13,56 13,59 -0,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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