Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akiş GMYO
|3,49
|3,60
|-3,06
|Bizim Mağazaları
|16,38
|16,72
|-2,03
|Alarko GMYO
|17,76
|18,01
|-1,39
|Borusan Mannesmann
|16,44
|16,67
|-1,38
|İskenderun Demir Çelik
|7,59
|7,69
|-1,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,52
|33,94
|-1,24
|Net Holding
|2,42
|2,45
|-1,22
|Petkim
|4,30
|4,35
|-1,15
|Özak GMYO
|4,30
|4,35
|-1,15
|Good-Year
|5,60
|5,66
|-1,06
|Coca Cola İçecek
|47,26
|47,70
|-0,92
|T.S.K.B.
|1,11
|1,12
|-0,89
|Şişe Cam
|6,96
|7,02
|-0,85
|Çelebi
|77,60
|78,25
|-0,83
|İpek Doğal Enerji
|12,13
|12,22
|-0,74
|Koza Altın
|81,05
|81,65
|-0,73
|Bim Mağazalar
|69,80
|70,30
|-0,71
|Albaraka Türk
|1,52
|1,53
|-0,65
|Doğuş Otomotiv
|16,09
|16,19
|-0,62
|Sabancı Holding
|8,36
|8,41
|-0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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