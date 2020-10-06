Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akiş GMYO 3,49 3,60 -3,06
Bizim Mağazaları 16,38 16,72 -2,03
Alarko GMYO 17,76 18,01 -1,39
Borusan Mannesmann 16,44 16,67 -1,38
İskenderun Demir Çelik 7,59 7,69 -1,30
ARD Bilişim Teknolojileri 33,52 33,94 -1,24
Net Holding 2,42 2,45 -1,22
Petkim 4,30 4,35 -1,15
Özak GMYO 4,30 4,35 -1,15
Good-Year 5,60 5,66 -1,06
Coca Cola İçecek 47,26 47,70 -0,92
T.S.K.B. 1,11 1,12 -0,89
Şişe Cam 6,96 7,02 -0,85
Çelebi 77,60 78,25 -0,83
İpek Doğal Enerji 12,13 12,22 -0,74
Koza Altın 81,05 81,65 -0,73
Bim Mağazalar 69,80 70,30 -0,71
Albaraka Türk 1,52 1,53 -0,65
Doğuş Otomotiv 16,09 16,19 -0,62
Sabancı Holding 8,36 8,41 -0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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