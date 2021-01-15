Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 11,67 12,17 -4,11
Vestel 24,58 25,16 -2,31
Doğan Holding 3,55 3,63 -2,20
Pegasus 77,25 78,85 -2,03
Borusan Mannesmann 34,82 35,54 -2,03
Sabancı Holding 11,28 11,51 -2,00
Tekfen Holding 18,35 18,68 -1,77
Coca Cola İçecek 74,70 76,00 -1,71
Koç Holding 21,78 22,12 -1,54
Kartonsan 90,80 92,10 -1,41
Verusa Holding 47,14 47,80 -1,38
Bim Mağazalar 75,50 76,50 -1,31
Akbank 7,02 7,11 -1,27
Garanti Bankası 10,18 10,31 -1,26
Yapı ve Kredi Bankası 3,18 3,22 -1,24
TAV Havalimanları 22,46 22,74 -1,23
Şekerbank 1,62 1,64 -1,22
Netaş Telekomünikasyon 27,50 27,84 -1,22
Şok Marketler 13,71 13,87 -1,15
Net Holding 3,48 3,52 -1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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