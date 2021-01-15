Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|11,67
|12,17
|-4,11
|Vestel
|24,58
|25,16
|-2,31
|Doğan Holding
|3,55
|3,63
|-2,20
|Pegasus
|77,25
|78,85
|-2,03
|Borusan Mannesmann
|34,82
|35,54
|-2,03
|Sabancı Holding
|11,28
|11,51
|-2,00
|Tekfen Holding
|18,35
|18,68
|-1,77
|Coca Cola İçecek
|74,70
|76,00
|-1,71
|Koç Holding
|21,78
|22,12
|-1,54
|Kartonsan
|90,80
|92,10
|-1,41
|Verusa Holding
|47,14
|47,80
|-1,38
|Bim Mağazalar
|75,50
|76,50
|-1,31
|Akbank
|7,02
|7,11
|-1,27
|Garanti Bankası
|10,18
|10,31
|-1,26
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,18
|3,22
|-1,24
|TAV Havalimanları
|22,46
|22,74
|-1,23
|Şekerbank
|1,62
|1,64
|-1,22
|Netaş Telekomünikasyon
|27,50
|27,84
|-1,22
|Şok Marketler
|13,71
|13,87
|-1,15
|Net Holding
|3,48
|3,52
|-1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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