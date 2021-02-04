Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|26,50
|27,00
|-1,85
|Albaraka Türk
|2,15
|2,19
|-1,83
|Tofaş Oto. Fab.
|37,68
|38,32
|-1,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,96
|3,01
|-1,66
|Türk Traktör
|179,90
|182,60
|-1,48
|Karsan Otomotiv
|5,06
|5,13
|-1,36
|Sasa Polyester
|26,94
|27,28
|-1,25
|Sabancı Holding
|11,13
|11,26
|-1,15
|Vakıflar Bankası
|4,45
|4,50
|-1,11
|Çimsa
|24,48
|24,74
|-1,05
|Akbank
|6,70
|6,77
|-1,03
|Selçuk Ecza Deposu
|13,86
|14,00
|-1,00
|Logo Yazılım
|142,10
|143,50
|-0,98
|Akçansa
|19,81
|20,00
|-0,95
|Tat Gıda
|11,55
|11,66
|-0,94
|Özak GMYO
|5,34
|5,39
|-0,93
|İş Y. Men. Değ.
|18,95
|19,12
|-0,89
|Halk GMYO
|3,88
|3,91
|-0,77
|T. Halk Bankası
|5,36
|5,40
|-0,74
|Odaş Elektrik
|4,07
|4,10
|-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Advertisements