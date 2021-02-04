Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 26,50 27,00 -1,85
Albaraka Türk 2,15 2,19 -1,83
Tofaş Oto. Fab. 37,68 38,32 -1,67
Yapı ve Kredi Bank. 2,96 3,01 -1,66
Türk Traktör 179,90 182,60 -1,48
Karsan Otomotiv 5,06 5,13 -1,36
Sasa Polyester 26,94 27,28 -1,25
Sabancı Holding 11,13 11,26 -1,15
Vakıflar Bankası 4,45 4,50 -1,11
Çimsa 24,48 24,74 -1,05
Akbank 6,70 6,77 -1,03
Selçuk Ecza Deposu 13,86 14,00 -1,00
Logo Yazılım 142,10 143,50 -0,98
Akçansa 19,81 20,00 -0,95
Tat Gıda 11,55 11,66 -0,94
Özak GMYO 5,34 5,39 -0,93
İş Y. Men. Değ. 18,95 19,12 -0,89
Halk GMYO 3,88 3,91 -0,77
T. Halk Bankası 5,36 5,40 -0,74
Odaş Elektrik 4,07 4,10 -0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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