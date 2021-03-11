Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 36,84 39,68 -7,16
Ege Endüstri 1.555,70 1.606,20 -3,14
Konya Çimento 1.220,10 1.247,00 -2,16
İndeks Bilgisayar 31,42 32,08 -2,06
Ülker Bisküvi 23,18 23,64 -1,95
Mavi Giyim 53,60 54,60 -1,83
Verusa Holding 63,00 64,00 -1,56
Torunlar GMYO 3,79 3,85 -1,56
MLP Sağlık 25,24 25,60 -1,41
Çemtaş 16,51 16,69 -1,08
Kardemir (D) 7,60 7,67 -0,91
Gübre Fabrikaları 81,80 82,55 -0,91
Ereğli Demir Çelik 16,65 16,80 -0,89
Deva Holding 31,34 31,62 -0,89
Good-Year 9,12 9,20 -0,87
Pegasus 87,00 87,75 -0,85
Eczacıbaşı İlaç 7,39 7,44 -0,67
Tekfen Holding 17,40 17,50 -0,57
Net Holding 5,36 5,39 -0,56
İş Finansal Kiralama 3,93 3,95 -0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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