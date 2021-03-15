Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 6,31 6,42 -1,71
Enerjisa Enerji 12,01 12,20 -1,56
Bagfaş 26,96 27,30 -1,25
Tofaş Oto Fabrikası 37,64 38,10 -1,21
Garanti Bankası 8,83 8,92 -1,01
Akbank 6,07 6,13 -0,98
Anadolu Efes 25,30 25,54 -0,94
Anadolu Grubu Holding 27,36 27,60 -0,87
İhlas Gayrimenkul 1,18 1,19 -0,84
GSD Holding 2,40 2,42 -0,83
MLP Sağlık 24,44 24,64 -0,81
İş Yatırım Menkul Değerler 18,85 19,00 -0,79
Alcatel Lucent Teletaş 35,98 36,26 -0,77
Sabancı Holding 10,48 10,56 -0,76
Yapı ve Kredi Bankası 2,72 2,74 -0,73
Şekerbank 1,37 1,38 -0,72
Karsan Otomotiv 4,24 4,27 -0,70
Hektaş 31,28 31,48 -0,64
Gübre Fabrikaları 79,15 79,65 -0,63
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,69 1,70 -0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?