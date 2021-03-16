Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Gübre 239,10 249,30 -4,09
Gözde Girişim 8,80 9,14 -3,72
Aksigorta 10,11 10,30 -1,84
Torunlar GMYO 3,87 3,94 -1,78
Şekerbank 1,35 1,37 -1,46
Aygaz 16,74 16,95 -1,24
Borusan Mannesmann 33,72 34,12 -1,17
Bera Holding 24,40 24,68 -1,13
Coca Cola İçecek 72,50 73,30 -1,09
Tüpraş 105,30 106,40 -1,03
Anadolu Efes 24,76 25,00 -0,96
Enka İnşaat 8,18 8,25 -0,85
Koç Holding 23,10 23,28 -0,77
Yataş 17,12 17,25 -0,75
Ülker Bisküvi 23,76 23,94 -0,75
Mavi Giyim 52,35 52,65 -0,57
Migros Ticaret 39,40 39,62 -0,56
İskenderun Demir Çelik 13,17 13,24 -0,53
Tat Gıda 10,82 10,87 -0,46
Özak GMYO 5,49 5,51 -0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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