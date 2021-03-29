Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1.541,50 1.577,40 -2,28
TAV Havalimanları 21,86 22,24 -1,71
Bim Mağazalar 70,90 72,00 -1,53
Aksa 15,51 15,75 -1,52
Türk Hava Yolları 12,48 12,66 -1,42
Ford Otosan 188,00 190,70 -1,42
MLP Sağlık 20,52 20,80 -1,35
Netaş Telekomünikasyon 28,22 28,60 -1,33
Pegasus 73,95 74,90 -1,27
Bera Holding 21,36 21,62 -1,20
İndeks Bilgisayar 28,64 28,92 -0,97
Tüpraş 92,90 93,60 -0,75
Gözde Girişim 7,28 7,33 -0,68
Kartonsan 70,20 70,65 -0,64
Çemtaş 15,34 15,43 -0,58
Selçuk Ecza Deposu 10,44 10,50 -0,57
Doğuş Otomotiv 28,60 28,76 -0,56
Kerevitaş Gıda 5,63 5,66 -0,53
Migros Ticaret 34,78 34,94 -0,46
Koza Altın 116,10 116,60 -0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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