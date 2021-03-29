Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.541,50
|1.577,40
|-2,28
|TAV Havalimanları
|21,86
|22,24
|-1,71
|Bim Mağazalar
|70,90
|72,00
|-1,53
|Aksa
|15,51
|15,75
|-1,52
|Türk Hava Yolları
|12,48
|12,66
|-1,42
|Ford Otosan
|188,00
|190,70
|-1,42
|MLP Sağlık
|20,52
|20,80
|-1,35
|Netaş Telekomünikasyon
|28,22
|28,60
|-1,33
|Pegasus
|73,95
|74,90
|-1,27
|Bera Holding
|21,36
|21,62
|-1,20
|İndeks Bilgisayar
|28,64
|28,92
|-0,97
|Tüpraş
|92,90
|93,60
|-0,75
|Gözde Girişim
|7,28
|7,33
|-0,68
|Kartonsan
|70,20
|70,65
|-0,64
|Çemtaş
|15,34
|15,43
|-0,58
|Selçuk Ecza Deposu
|10,44
|10,50
|-0,57
|Doğuş Otomotiv
|28,60
|28,76
|-0,56
|Kerevitaş Gıda
|5,63
|5,66
|-0,53
|Migros Ticaret
|34,78
|34,94
|-0,46
|Koza Altın
|116,10
|116,60
|-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)