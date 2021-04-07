Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,68
|0,71
|-4,23
|Karsan Otomotiv
|3,97
|4,13
|-3,87
|Brisa
|27,66
|28,62
|-3,35
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,39
|16,95
|-3,30
|Yataş
|15,93
|16,45
|-3,16
|Alkim Kimya
|17,72
|18,28
|-3,06
|Turkcell
|15,13
|15,60
|-3,01
|Bera Holding
|24,74
|25,48
|-2,90
|Mavi Giyim
|44,98
|46,30
|-2,85
|MLP Sağlık
|20,58
|21,10
|-2,46
|Hektaş
|30,50
|31,24
|-2,37
|Nuh Çimento
|59,00
|60,25
|-2,07
|Netaş Telekomünikasyon
|27,46
|28,02
|-2,00
|Deva Holding
|30,46
|31,08
|-1,99
|Gübre Fabrikaları
|74,50
|76,00
|-1,97
|Eczacıbaşı İlaç
|6,46
|6,59
|-1,97
|Vakıflar Bankası
|3,50
|3,57
|-1,96
|Türk Traktör
|210,50
|214,70
|-1,96
|Çimsa
|21,16
|21,58
|-1,95
|Parsan
|33,44
|34,10
|-1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)