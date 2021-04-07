Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,68 0,71 -4,23
Karsan Otomotiv 3,97 4,13 -3,87
Brisa 27,66 28,62 -3,35
İş Yatırım Menkul Değerler 16,39 16,95 -3,30
Yataş 15,93 16,45 -3,16
Alkim Kimya 17,72 18,28 -3,06
Turkcell 15,13 15,60 -3,01
Bera Holding 24,74 25,48 -2,90
Mavi Giyim 44,98 46,30 -2,85
MLP Sağlık 20,58 21,10 -2,46
Hektaş 30,50 31,24 -2,37
Nuh Çimento 59,00 60,25 -2,07
Netaş Telekomünikasyon 27,46 28,02 -2,00
Deva Holding 30,46 31,08 -1,99
Gübre Fabrikaları 74,50 76,00 -1,97
Eczacıbaşı İlaç 6,46 6,59 -1,97
Vakıflar Bankası 3,50 3,57 -1,96
Türk Traktör 210,50 214,70 -1,96
Çimsa 21,16 21,58 -1,95
Parsan 33,44 34,10 -1,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?