Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (BIST 100)
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|13,33
|12,65
|5,38
|Çimsa
|10,00
|9,59
|4,28
|Karsan Otomotiv
|2,84
|2,73
|4,03
|Yataş
|8,44
|8,12
|3,94
|Güneş Sigorta
|4,73
|4,57
|3,50
|Petkim
|4,26
|4,14
|2,90
|Alkim Kimya
|13,63
|13,25
|2,87
|Kardemir (D)
|3,03
|2,96
|2,36
|Gübre Fabrik.
|29,82
|29,20
|2,12
|Doğan Holding
|2,00
|1,96
|2,04
|Türk Traktör
|73,70
|72,35
|1,87
|Zorlu Enerji
|1,79
|1,76
|1,70
|Koza Altın
|82,55
|81,30
|1,54
|Bim Mağazalar
|70,05
|69,00
|1,52
|Şekerbank
|1,42
|1,40
|1,43
|Tofaş Oto. Fab.
|25,12
|24,78
|1,37
|Hektaş
|14,22
|14,03
|1,35
|Koza Madencilik
|13,58
|13,40
|1,34
|Vestel
|16,63
|16,41
|1,34
|Arçelik
|18,01
|17,81
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)