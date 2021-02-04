Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|27,48
|25,30
|8,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,04
|22,20
|8,29
|Verusa Holding
|63,20
|58,55
|7,94
|Bizim Mağazaları
|16,66
|15,63
|6,59
|Good-Year
|9,00
|8,57
|5,02
|Ege Endüstri
|1.736,00
|1.670,00
|3,95
|Anadolu Grubu Holding
|29,64
|28,56
|3,78
|Eczacıbaşı İlaç
|8,94
|8,65
|3,35
|Ford Otosan
|161,70
|157,50
|2,67
|Şişe Cam
|7,79
|7,60
|2,50
|Kardemir (D)
|7,05
|6,88
|2,47
|Migros Ticaret
|46,54
|45,44
|2,42
|Kartonsan
|77,55
|75,90
|2,17
|Şok Marketler
|14,04
|13,75
|2,11
|İndeks Bilgisayar
|20,96
|20,54
|2,04
|Konya Çimento
|1.593,00
|1.563,00
|1,92
|Zorlu Enerji
|2,96
|2,91
|1,72
|Doğuş Otomotiv
|35,76
|35,16
|1,71
|Petkim
|5,16
|5,08
|1,57
|İş Fin.Kir.
|4,17
|4,11
|1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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