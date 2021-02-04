Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 27,48 25,30 8,62
Kordsa Teknik Tekstil 24,04 22,20 8,29
Verusa Holding 63,20 58,55 7,94
Bizim Mağazaları 16,66 15,63 6,59
Good-Year 9,00 8,57 5,02
Ege Endüstri 1.736,00 1.670,00 3,95
Anadolu Grubu Holding 29,64 28,56 3,78
Eczacıbaşı İlaç 8,94 8,65 3,35
Ford Otosan 161,70 157,50 2,67
Şişe Cam 7,79 7,60 2,50
Kardemir (D) 7,05 6,88 2,47
Migros Ticaret 46,54 45,44 2,42
Kartonsan 77,55 75,90 2,17
Şok Marketler 14,04 13,75 2,11
İndeks Bilgisayar 20,96 20,54 2,04
Konya Çimento 1.593,00 1.563,00 1,92
Zorlu Enerji 2,96 2,91 1,72
Doğuş Otomotiv 35,76 35,16 1,71
Petkim 5,16 5,08 1,57
İş Fin.Kir. 4,17 4,11 1,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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