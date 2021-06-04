Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|14,11
|13,51
|4,44
|Koza Madencilik
|16,30
|15,65
|4,15
|Esenboğa Elektrik
|31,72
|30,78
|3,05
|Enerjisa Enerji
|11,02
|10,78
|2,23
|Torunlar GMYO
|3,52
|3,45
|2,03
|Türk Telekom
|7,13
|6,99
|2,00
|Ford Otosan
|177,70
|174,60
|1,78
|Aksa Enerji
|13,79
|13,59
|1,47
|Zorlu Enerji
|2,10
|2,07
|1,45
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,12
|1,42
|Şişe Cam
|8,14
|8,03
|1,37
|Bagfaş
|23,84
|23,52
|1,36
|Koza Altın
|120,60
|119,10
|1,26
|Jantsa Jant Sanayi
|86,00
|84,95
|1,24
|Anadolu Efes
|22,94
|22,68
|1,15
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,48
|30,14
|1,13
|Deva Holding
|25,84
|25,56
|1,10
|Akiş GMYO
|1,93
|1,91
|1,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,96
|8,87
|1,01
|Fenerbahçe Futbol
|33,36
|33,04
|0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)