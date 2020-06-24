Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (BIST 100) Günlük İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 631.532.401
Garanti Bankası 563.311.196
Kardemir (D) 553.250.376
Petkim 517.139.132
Karsan Otomotiv 470.835.370
Eczacıbaşı İlaç 352.335.351
Türk Hava Yolları 331.680.478
Aselsan 309.295.281
Vakıflar Bankası 268.975.905
T. Halk Bankası 241.634.882
Emlak Konut GMYO 234.320.102
Şişe Cam 226.626.721
Arçelik 222.556.914
Soda Sanayii 201.551.075
Akbank 193.234.649
Tekfen Holding 192.513.595
İş Fin.Kir. 176.871.440
Tüpraş 168.995.791
Gübre Fabrik. 161.372.818
Turkcell 159.323.477

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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