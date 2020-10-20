Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 689.585.690
İş Finansal Kiralama 408.632.291
ASELSAN 385.580.835
Şişe Cam 383.021.764
Şekerbank 380.766.952
Albaraka Türk 324.189.152
Yapı ve Kredi Bankası 258.703.460
Petkim 210.637.787
Akbank 208.126.238
Turkcell 205.339.569
Vakıflar Bankası 165.388.231
Türk Hava Yolları 157.689.751
Halk GMYO 154.393.392
Halkbank 147.866.129
Odaş Elektrik 145.336.309
Kardemir (D) 143.439.941
GSD Holding 135.283.724
Deva Holding 133.944.990
Ege Endüstri 127.885.689
Eczacıbaşı İlaç 126.849.997

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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