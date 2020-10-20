Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|689.585.690
|İş Finansal Kiralama
|408.632.291
|ASELSAN
|385.580.835
|Şişe Cam
|383.021.764
|Şekerbank
|380.766.952
|Albaraka Türk
|324.189.152
|Yapı ve Kredi Bankası
|258.703.460
|Petkim
|210.637.787
|Akbank
|208.126.238
|Turkcell
|205.339.569
|Vakıflar Bankası
|165.388.231
|Türk Hava Yolları
|157.689.751
|Halk GMYO
|154.393.392
|Halkbank
|147.866.129
|Odaş Elektrik
|145.336.309
|Kardemir (D)
|143.439.941
|GSD Holding
|135.283.724
|Deva Holding
|133.944.990
|Ege Endüstri
|127.885.689
|Eczacıbaşı İlaç
|126.849.997
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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