Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.432.038.240
Petkim 851.868.423
Odaş Elektrik 688.886.324
Garanti Bankası 661.163.125
Tüpraş 509.769.657
Doğan Holding 414.496.425
ASELSAN 327.866.966
Kardemir (D) 319.597.360
Albaraka Türk 276.582.687
Türk Hava Yolları 275.785.397
Yapı ve Kredi Bankası 255.495.026
Ereğli Demir Çelik 247.380.140
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 234.859.038
Şekerbank 199.919.862
Akbank 198.975.645
Emlak Konut GMYO 198.807.178
Tümosan Motor ve Traktör 197.986.247
Arçelik 167.946.113
Sasa Polyester 164.848.070
Vakıflar Bankası 145.080.189

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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