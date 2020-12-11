Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.432.038.240
|Petkim
|851.868.423
|Odaş Elektrik
|688.886.324
|Garanti Bankası
|661.163.125
|Tüpraş
|509.769.657
|Doğan Holding
|414.496.425
|ASELSAN
|327.866.966
|Kardemir (D)
|319.597.360
|Albaraka Türk
|276.582.687
|Türk Hava Yolları
|275.785.397
|Yapı ve Kredi Bankası
|255.495.026
|Ereğli Demir Çelik
|247.380.140
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|234.859.038
|Şekerbank
|199.919.862
|Akbank
|198.975.645
|Emlak Konut GMYO
|198.807.178
|Tümosan Motor ve Traktör
|197.986.247
|Arçelik
|167.946.113
|Sasa Polyester
|164.848.070
|Vakıflar Bankası
|145.080.189
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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