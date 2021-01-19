Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.225.303.473
|Türk Hava Yolları
|1.280.240.070
|Kardemir (D)
|1.131.728.842
|Doğan Holding
|905.839.484
|Koza Altın
|543.158.534
|Petkim
|516.300.899
|Emlak Konut GMYO
|465.205.585
|Garanti Bankası
|457.905.250
|Ereğli Demir Çelik
|407.206.424
|Turkcell
|331.336.055
|Pegasus
|330.959.496
|TAV Havalimanları
|316.587.319
|Karsan Otomotiv
|298.123.936
|Alkim Kimya
|282.969.475
|Tüpraş
|280.806.113
|Yapı ve Kredi Bankası
|232.709.531
|Ford Otosan
|230.537.758
|Otokar
|227.177.459
|Tekfen Holding
|185.320.404
|Halk GMYO
|176.351.248
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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