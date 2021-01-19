Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.225.303.473
Türk Hava Yolları 1.280.240.070
Kardemir (D) 1.131.728.842
Doğan Holding 905.839.484
Koza Altın 543.158.534
Petkim 516.300.899
Emlak Konut GMYO 465.205.585
Garanti Bankası 457.905.250
Ereğli Demir Çelik 407.206.424
Turkcell 331.336.055
Pegasus 330.959.496
TAV Havalimanları 316.587.319
Karsan Otomotiv 298.123.936
Alkim Kimya 282.969.475
Tüpraş 280.806.113
Yapı ve Kredi Bankası 232.709.531
Ford Otosan 230.537.758
Otokar 227.177.459
Tekfen Holding 185.320.404
Halk GMYO 176.351.248

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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