Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 997.363.227
Kardemir (D) 713.317.356
Emlak Konut GMYO 595.758.186
Garanti Bankası 585.961.119
Petkim 483.726.448
Eczacıbaşı İlaç 406.755.910
Doğan Holding 338.478.620
Türk Hava Yolları 337.931.996
Koza Altın 325.335.943
Yapı ve Kredi Bank. 317.998.195
İş Fin.Kir. 289.440.548
Ereğli Demir Çelik 288.605.893
Türk Telekom 267.747.819
Tüpraş 261.628.789
Turkcell 238.185.837
Aselsan 229.784.890
Odaş Elektrik 216.128.449
Karsan Otomotiv 207.092.405
Akbank 197.754.786
Vakıflar Bankası 170.131.648

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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