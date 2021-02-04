Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|997.363.227
|Kardemir (D)
|713.317.356
|Emlak Konut GMYO
|595.758.186
|Garanti Bankası
|585.961.119
|Petkim
|483.726.448
|Eczacıbaşı İlaç
|406.755.910
|Doğan Holding
|338.478.620
|Türk Hava Yolları
|337.931.996
|Koza Altın
|325.335.943
|Yapı ve Kredi Bank.
|317.998.195
|İş Fin.Kir.
|289.440.548
|Ereğli Demir Çelik
|288.605.893
|Türk Telekom
|267.747.819
|Tüpraş
|261.628.789
|Turkcell
|238.185.837
|Aselsan
|229.784.890
|Odaş Elektrik
|216.128.449
|Karsan Otomotiv
|207.092.405
|Akbank
|197.754.786
|Vakıflar Bankası
|170.131.648
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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