Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ford Otosan 1.017.695.263
Türk Hava Yolları 716.031.539
Şişe Cam 499.355.000
Vestel 493.777.819
Garanti Bankası 412.689.535
Odaş Elektrik 364.348.163
Petkim 363.015.226
Kardemir (D) 340.378.434
Otokar 212.489.490
Şekerbank 208.881.898
Koza Altın 187.768.182
Emlak Konut GMYO 180.067.983
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 170.308.233
Bim Mağazalar 169.915.344
Şok Marketler Ticaret 156.878.959
Yapı ve Kredi Bankası 148.320.296
Logo Yazılım 145.901.571
Vakıflar Bankası 138.013.314
Ereğli Demir Çelik 137.969.252
ASELSAN 126.805.715

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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