Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 604.275.043
Ereğli Demir Çelik 360.965.339
Petkim 308.671.247
SASA Polyester 270.846.200
Akbank 236.499.891
Koza Altın 208.030.708
Arçelik 192.871.818
Şişe Cam 191.533.911
Kardemir (D) 185.686.393
Türk Hava Yolları 181.650.382
Yapı ve Kredi Bankası 171.807.878
Koç Holding 144.198.483
Turkcell 128.562.751
ASELSAN 110.977.413
Hektaş 103.289.946
İş Bankası (C) 99.178.267
Ford Otosan 98.409.167
Sabancı Holding 96.045.234
Tekfen Holding 91.114.577
İş Finansal Kiralama 80.630.625

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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