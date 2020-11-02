Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.816
|1,12
|BIST ANKARA
|2.064
|3,53
|BIST ANTALYA
|1.735
|1,81
|BIST BALIKESİR
|1.556
|2,16
|BIST BURSA
|3.229
|0,92
|BIST DENIZLI
|2.675
|2,68
|BIST ISTANBUL
|1.214
|2,41
|BIST IZMIR
|2.751
|1,89
|BIST KAYSERI
|6.450
|2,74
|BIST KOCAELI
|2.713
|2,87
|BIST KONYA
|2.069
|-1,42
|BIST TEKIRDAĞ
|8.390
|3,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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