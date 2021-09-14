Güpegündüz kahveden alıp döve döve kaçırdılar, herkes izledi

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Alaturka Online
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İstanbul Sancaktepe’de güpegündüz  3 şahıs kahvehanede oturan bir kişiyi darp ederek kaçırdı. Sokaktan geçen vatandaşlar ise olayı izlemekle yetindi. Öte yandan, zanlıların kaçırdıkları kişinin ağabeyleri oldukları iddia edildi.  

Yayınlanma: 10:23 – 14 Eylül 2021 Güncellenme: 10:24 – 14 Eylül 2021

Güpegündüz kahveden alıp döve döve kaçırdılar, herkes izledi

Sancaktepe Yenidoğan mahallesinde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde 3 şahıs, kahvehanede oturan, Serhat İnan isimli kişiyi zorla kaçırdı.

Kaçırılan İnan’ın direnmesi üzerine şahıslar, genç adamı darp ederek araca bindirdi. Öte yandan, güpegündüz minibüsle adam kaçıran şahısların, kaçırdıkları kişinin ağabeyleri oldukları ve kaçırılan kişinin birkaç gündür kayıp olduğu iddia edildi.

Kaçırılan vatandaşın yardım çığlıklarını ise olay yerindeki vatandaşlar telefonları kaydetti.(İHA)

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