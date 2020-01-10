Gupse Özay, Meghan ve Harry’nin kraliyetten ayrılmasıyla dalga geçti

Gupse Özay, gündemde şok etkisi yaratan Meghan Markle ve Prens Harry’ın saraydan ayrılmasını ti’ye aldı. Ünlü oyuncu filmi ‘Eltiler Savaşı’na gönderme yaparak Kate Middleton ve Meghan’ın olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Ünlü oyuncu Gupse Özay, Meghan Markle ve Prens Harry’nin saraydan ayrılmasını eltilerin savaşına bağladı. ‘Meghan ve Harry sarayı terk etmişler. Neden? Bence eltisinden dolayı’ diyen Özay, kendi filmine gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

İkinci paylaşımında, Kate Middleton ve Meghan Markle’ın yüzlerine kendisini ve filmde eltisini canlandıran Merve Dizdar’ın fotoğraflarını koyan başarılı oyuncu, herkesi kahkahaya boğdu.