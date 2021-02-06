Gurbetçi babasının çalıştığı bölgede fabrika kurdu, ürettiği akıllı aynaları Avrupa'ya satıyor

BERLİN (AA) – BAHATTİN GÖNÜLTAŞ / ERBİL BAŞAY – Almanya'ya maden işçisi olarak gelen babasının çalıştığı bölgede fabrika kuran Erkan Doğanay, bugün Avrupa'nın birçok ülkesine akıllı ayna satarken şirketi de Almanya'nın gelecek vadeden 100 şirketi arasında gösteriliyor.

Almanya'daki Türk gurbetçiler başarılarıyla dikkati çekmeye devam ediyor.

Aksaray'dan Almanya'ya maden işçisi olarak gelen babasının çalıştığı Ruhr bölgesinin doğusundaki Lünen’de akıllı ayna üretimi yapan Doğanay, ürünlerini Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Üretim anlayışı ve yenilikçi yapısıyla şirketi Almanya'nın gelecek vaat eden 100 şirketi arasında gösterilen Doğanay, markalaşarak ürünlerini dünyanın her köşesine ulaştırmayı hedefliyor.

– Ev garajından çıkan başarı hikayesi

Doğanay, AA muhabirine, Almanya'daki başarı hikayesini ve şirket çalışmalarını anlattı.

Maden işçisi babasının şirketinin bulunduğu bölgede yer altında çalıştığını anlatan Doğanay, "Biz de o yerin üstünde fabrikamızı kurduk." dedi.

Doğanay, üniversite eğimini Almanya'da endüstri mühendisliği alanında tamamladığını ve 2012’de okulu bitirdikten sonra İstanbul'da 4 ay çalıştığını belirtti. Almanya'ya dönmesinin ardından Dortmund'da iş aradığını aktaran Doğanay, şöyle devam etti:

"Dortmund'da hem iş aradım hem de evin garajından eBay üzerinden çeşitli türlerde mal alıp sattım. Çin'den Hamburg'a gelen bir konteynerin içindekilerini satmak için almıştık. Bir konteynerin içinde ayna ve banyo aksesuarları çıktı. Ve bunlar eBay ile Amazon'da hemen satıldı. Sonra satışların iyi olduğunu hesaba katarak, bu aynaları kendim üretmeyi düşündüm ve evin garajında ayna yapmaya başladım. Üretim garajda zor olduğu için 2013 sonunda 450 metrekarelik depo gibi yer bir kiraladım. Burayı nasıl dolduracağım konusunda tereddütlerim vardı. O zaman 4 çalışanım vardı. Makineler aldık ve 2016'da 20 çalışanımız oldu. Sonra 4 bin metrekarelik bir arsa aldık. Devletten 20 çalışanımızı 5 yıl tutmak şartıyla teşvik alarak 1.800 metrekare kapalı alanı olan bir fabrika kurduk. Yeni makinelerle üretimimizi genişleterek yıllık 8 bin ürün üretiyoruz."

– Kovid-19 virüsüne karşı korunma sağlayan bir kabin dizayn etti

Genç bir girişimci olarak katıldığı çeşitli yarışmalarda dereceye girerek ödüller aldığını aktaran Doğanay, bu ödüllerin tanınmalarını sağladığını ve şirketinin önünü açtığını ifade etti.

Doğanay, son olarak üretim anlayışı ve yenilikçi yapılarıyla Almanya'nın gelecek vadeden 100 şirketi arasına girdiklerini ve "Top-Innovator 2021" ödülünü aldıklarını belirtti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerinin ilk başta sıkıntıya girdiğini anlatan Doğanay, şunları kaydetti:

"Geçen yıl mart ayında kısıtlamalar geldi. İşler durdu. Arkadaşlarla toplandık ve Kovid-19 virüsüne karşı korunma sağlayan bir kabin dizayn ettik. Kapalı olan bu kabinlere konuşma cihazı ve hijyen sağlayan teknoloji yerleştirdik. Büyüklükleri ayarlanabilen bu kabinleri ABD, İtalya ve İspanya'ya sattık. Bu basının ilgisini çekti ve haberlerde yer aldı. Bu arada işler yeniden toplandı. Asıl işimize dönerek işçi sayımızı 100'e çıkardık. 2020'de 2019'da yaptığımız ciroyu ikiye katlayarak 14 milyon avroya ulaştık. Yani Kovid-19 işlerimize ivme kazandırdı."

– Markalaşma hedefi

Doğanay, işlerinin yoğunluğuna değinerek, "İşler o kadar yoğunki oturup oh diyecek vaktimiz yok. Allah'a şükür buralara kadar geldik. Keşke babam bunları görseydi." diye konuştu.

Başarıyı, azimle, inanarak, inandırarak ve sabırla çalışarak yakaladığını vurgulayan Doğanay, "Bugün 'Made in Germany' damgası altında mal satıyorum ve bu Alman markasını önümü açıyor. İşlerimi daha da büyütmek için 25 bin metrekarelik bir arsa aldık. Nisanda yeni fabrikanın temellerini Alman siyasetçilerin katılımıyla atacağız. 5 yıl içinde cam dolap ve ayna alanında marka olup, bütün dünyaya mal satmak istiyoruz. Yeni yerimizde markalaşarak bütün ülkelere mal satmayı hedefliyoruz." dedi.

Doğanay, genç bir iş insanı olarak devamlı yatırım fırsatlarını kolladığını belirterek, buna Türkiye'nin de dahil olduğunu kaydetti.

Almanya'daki Türk gençlere de tavsiyelerde bulunan Doğanay, "Almanlarda disiplin var. Buna ayak uydurmak zorundasın . Burada iş yapıp başarılı olmak istiyorsan yatıp kalkıp disiplin diyeceksin." dedi.