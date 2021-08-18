Gurbetçi gençler ağızları açık bıraktı! “Siz burada nasıl yaşıyorsunuz? Valla acıyoruz!”





Yurttaş TV olarak İstanbul Beşiktaş 'ta yaptığımız bu defaki sokak röportajımızda "Millet İttifakı 'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?" diye sorduk. Almanya 'da yaşayan gurbetçi gençler , öyle bir konuştular ki duyan herkesin ağzı açık kaldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #erkenseçim #gurbetçiler #gurbetçilerröportaj #almancılar #almancı #almancıröportaj #haber #haberler #haberizle #anahaber #mansuryavaş #ekremimamoğlu #meralakşener #kemalkılıçdaroğlu #haberizle #anahaber #sondakika #beşiktaş #beşiktaşröportaj