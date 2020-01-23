Gurbetçilerin oy hakkı iptal edilsin kampanyası !

Türkiye’de bir grup genç, gurbetçilerin oy verme hakkının iptal edilmesi yönünde kampanya başlattılar ve şöyle başlık attılar “Avrupa’nın nimetlerinden faydalanıp, Türkiye’nin kaderini belirliyorlar”

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen forum sitelerinden Ekşi Sözlük‘te, yurt dışındaki vatandaşlara tanınan oy hakkının iptal edilmesi yönünde kampanya başlatıldı.

“Gurbetçi oy hakkının iptali kampanyası” adlı başlıkta, yurt dışındakilerin Avrupa’nın nimetlerinden faydalanıp, Türkiye’nin kaderini belirlemesinin rasyonel olmadığı, yaşamadan görmeden verilen oyların Türkiye’dekilerin kaderini belirlediği ileri sürüldü.

Bazı kullanıcılar, oy haklarının iptal edilmesi için bilinen izinsiz çifte vatandaş olan gurbetçilerin, yaşadıkları ülkenin makamlarına ihbar edilmesini savunurken, bazıları Türkiye’de 6 aydan fazla yaşamayanların oy kullanamamasını önerdi.