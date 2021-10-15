Yurttaş TV sokak röportajları serisinde bu sefer de İstanbul'da yaşayan yurttaşlarımıza "Olası bir erken seçimde kime oy verirsiniz?" diye sorduk. Avrupa'da yaşayan gurbetçi bir yurttaşın sözleri tartışma yarattı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
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Anasayfa Alaturka Online Gurbetçinin sözleri tartışma yarattı! “Keşke Avrupa’ya da Erdoğan gibi biri gelse..”