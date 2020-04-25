Gürbulak Sınır Kapısı’nda bekletilen TIR şoförleri yardım bekliyor

Batuhan Serim / Sözcü

İran’dan Türkiye’ye gıda ticareti yapan bir firmanın sahibi olan Burak Ata, İran’dan Türkiye’ye gıda getiren 28 TIR’ın yaklaşık 2 haftadır, Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’nda bekletildiğini söyledi. Araçların bekletilmeye devam etmesi halinde binlerce ton gıdanın zarar göreceğini söyleyen Ata, olayın detaylarını SÖZCÜ’ye anlattı.

“ORADA EKİP, BURAYA GETİRİYORUZ”

İran’da yetiştirdikleri karpuzu Türkiye’ye getirerek ticaret yaptıklarını belirten Ata, şu ifadeleri kullandı:

* Biz yaklaşık 10 senedir İran’dan Türkiye’ye gıda ticareti yapıyoruz. Özellikle de, bu yaz sezonunda ülkemizde henüz karpuz ve kavun çıkmamışken, karpuz ithalatı ve ihracatı yapıyoruz. Orada ekip, buraya getiriyoruz.

* Aynı zamanda Türkiye içerisinde de, Adana’da, Konya’da yani ülkemizin de mevcut potansiyeline uygun yetişme zamanında biz de yetiştiriyoruz. Yalnız bu dönemde olmadığı için oradan getiriyoruz. Şimdi bu sene de, öncelikle sınır kapıları kapatıldı.

* Biz de Ticaret Bakanlığı’ndan bilgi aldık, kapalı olduğu için herhangi bir yükleme yapmadık. Sonra, gıda sevkiyatı engellenmeyecek, hatta Bakan beyin, Fahrettin Koca’nın açıklaması var, ‘karpuz üzerinden bulaşmıyor’ diyor basın toplantısında.

“İRAN GÜMRÜĞÜ’NDEN TÜRK GÜMRÜĞÜ’NE GEÇEMİYORLAR”

Kendilerine bilgi verilmeden Ağrı Valiliği’nin kararı ile Gürbulak Sınır Kapısı’nın kapatıldığını iddia eden Ata, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Biz 11 araba yükledik. Onlar geldi 11 TIR. Daha sonra 28 TIR daha yükledik. Bunların 21 tanesi Gürbulak sınır kapısında, 7 tanesi de Esendere sınır kapısında Hakkari, Yüksekova.

* Gürbulak sınır kapısı, ‘Bakın şu tarihte yüklemeler, işte şu tarihte gümrük kapısı kapanacak ve kesinlikle içeriye ürün alınmayacak denmeden’, bir gün bir sabah, Ağrı Valiliği kararıyla kapandı.

* 12 gündür benim kendi şoförlerim, 28 tane aracım, ki bunlar Türk plaka ve Türkiye’ye ürün getiriyorlar. Türkiye’den gıda ürünü de götürmüyorlar yani olası bir gıda sıkıntısı da yaşamayacağız.

* Gümrük belgeleri, her şeyleri hazırlanmış vaziyette orada bekliyorlar. İran Gümrüğü’nden Türk Gümrüğü’ne geçemiyorlar çünkü İran Gümrüğü’ne bizim Türk Gümrüğü diyor ki, ‘Biz araç şu anda almayacağız.

* İşlemleri yapmayın.’ İran tarafı da, ‘Türk tarafı sizi kabul etmiyor ki biz sizin çıkışınızı yapalım diyorlar’

“İRAN POLİSİ TÜRK ŞOFÖRLERİNE KÖTÜ DAVRANIYOR”

İran polisinin Türk şoförlere kötü davrandığı öne süren Ata, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu durumda şöyle, biz küçük esnafız. Her TIR’ın şu anda 100 bin TL gibi bir maliyeti var. Nakliye artı içerisindeki ürün, düşündüğümüzde, karpuzu düşündüğümüzde.

* Yani bizi bile bu kadar etkileyecek büyük bir rakam var ki şu anda orda. 500 ila 600 arasında TIR birikmiş durumda. Bir de İran tarafı, İran polisi Türk şoförlerine kötü davranıyor. Oradaki tuvaletlerdeki musluklar sökülmüş.

* Ramazan ayı, insanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir yer yok. Çok zor durumda. Karpuzun da maksimum bir haftası kaldı. Bir hafta daha beklediğinde, normalde bizim izinli bir şekilde getirdiğimiz karpuzlar telef olacak.

* Ve bugün Türkiye’deki orta ölçekli ticaret yapan her insana zarar verecek olan 2.8 milyon liralık zarar tamamen böyle esnaftan tahsil edilecek.

“AĞRI VALİSİ’NİN ŞAHSİ KARARLARINDAN ÖTÜRÜ”

Şoförlerden birisinin, İzmir’de vefat eden yeğeninin taziyesine gitmesine izin verilmediğini ifade eden Ata, sınır kapısında bekletilen Türk vatandaşlarının çok zor durumda olduğunu dile getirdi. Devletin üst kademesinin konudan haberdar olmayabileceğini anlatan Ata, şu ifadeleri kullandı:

* Oradaki vatandaşlarımızın da, bakın ticaret dışında çok zor durumlarda olduğunu söylemek isterim. Dün bizim bir şoförümüzün İzmir’de yeğeni vefat etti, kendi abisinin oğlu. Oradan geçip kendi taziyesine dahi gidemedi.

* Gümrük memurları buna bile müsaade etmedi, Ağrı Valisi’nin şahsi kararlarından ötürü…Belki şu anda devletin üst kademesi bunu bilmiyor, görmüyor.

* Ama bürokraside o alt kademede, bir alt kademede, karar alıcıların vermiş olduğu kararlar, bizim gibi halk tabakasına çok ciddi sonuçlara yol açıyor.

* Yani şahsen benim o TIR’larım orada çürürse, bu sene şirketimiz iflas açıklamak zorunda kalacak. Ya da insanların borcunu ödemeyeceğiz, kaçacağız, bir sürü insana zarar vereceğiz. Başka hiçbir ihtimalimiz yok.

“LÜTFEN BİZİ BURADAN KURTARSINLAR”

Burak Ata, Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’nda bekletilen TIR şoförlerinin, yaşadıkları duruma ilişkin açıklamalarda bulunduğu videoları SÖZCÜ’ye gönderdi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Sınır kapısının bilinmeyen bir sebepten dolayı 15 gündür kapalı olduğunu belirten bir şoför yaşadıkları durumu şu şekilde anlattı:

* Ben şu an İran’ın Bazargan Gümrüğü’ndeyim. Türk şoförü olarak, biz ortalama 15 gündür bekletiliyoruz. Ortalama 250 tane Türk aracı var. Şu an Bazargan’da, Türkiye’ye geçirilmeyi bekliyor. Ben tam 15 gündür İran’dayım, bekliyorum.

* Bu 250 tane TIR araçların yüzde 90’ı karpuz ve kavun… Esendere-Van kapısına açılan Sero Gümrüğü çalışıyor. Sadece Gürbulak Sınır Kapısı 15 gündür bilinmeyen bir sebepten dolayı kapalı. Biz mağduruz.

* Yükümüz de karpuz. 15 gündür karpuz, arabanın sırtında bekletiliyor. Çok mağduruz, Ramazan, oruç. Lütfen bizi buradan kurtarsınlar.

“ARABALARIMIZIN ÇADIRLARINI YIRTIYORLAR”

İran vatandaşlarının kendilerine bıçakla saldırdığını öne süren başka bir şoför ise, şöyle konuştu:

* Bizim Türk Cumhuriyetimiz bize yardım etsin. Biz burada zor durumdayız. Bizi kendi topraklarımıza alsın, ne yaparsa bizim Türk Cumhuriyeti bize yapsın. İran bize yapmasın, başka kimse bize zulüm etmesin.

* Bizim çadırlarımızı yırtıyorlar, malımızı çalıyorlar. Biz sabah kadar uyuyamıyoruz. İran vatandaşları bıçaklarla bize saldırıyorlar.

* Gece bizim arabalarımıza hırsızlığa geldiği zaman biz karşı koyuyoruz, o bıçaklarla bize saldırıyorlar, arabalarımızın çadırlarını yırtıyorlar.

* İran polislerine söylüyoruz, bize sahip çıkmıyorlar. ‘Türkiye size sahip çıkmıyor, biz ne yapalım’ diyor. Lütfen arkadaşlar bize yardım edin.

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