Gürcistan Başbakanı Gakharia seçimlerde yeniden aday gösterildi

TİFLİS (AA) – Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi 31 Ekim'de düzenlenecek genel seçimler için Başbakan Giorgi Gakharia'yı yeniden aday gösterdi.

Gürcü Hayali Partisi, başkent Tiflis'te akşam saatlerde düzenlenen törende, gelecek ay düzenlenecek genel seçimler için başbakan ve parlamento başkanı adaylarını açıkladı.

Parti tarafından genel seçimlere başbakan adayı olarak gösterilen Gakharia, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak ülkenin ekonomisinin güçlendirilmesi ve Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yönünde ciddi çaba gösterdiklerini belirterek seçimlerden sonra da bu yolda somut adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

Geçen yıl 8 Eylül'den bu yana Başbakan olan Gakharia, Gürcü Hayali partisinin seçimleri kolayca kazanabilecek güce sahip olduğunu; partinin hiçbir parti ile koalisyon kurmasına gerek kalmayacağını iddia etti.

Öte yandan Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze de genel seçimlerde bu koltuğa yeniden aday gösterildi.