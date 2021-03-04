Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani'den helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

TİFLİS (AA) – Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Zalkaliani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini sunduğunu belirtti.

Kazadan dolayı üzüntü içinde olduğunu ifade eden Zalkaliani, mesajında şunları kaydetti:

"Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."