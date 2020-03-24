Gürcistan’da virüs paniği! Kentler tek tek karantinaya alınıyor

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayısı artıyor.

Gürcistan’da açıklanan son verilere göre corona virüsü vaka sayının 70’e yükseldiği, virüs şüphesiyle 4 bin 55 kişinin karantinaya alındığı, 252 kişinin ise sıkı doktor gözetiminde tutulduğu duyuruldu.

Corona virüs salgını nedeniyle ülkenin en riskli kentleri Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli ve Bolnisi kenti olarak belirtilirken iki kentin de karantinaya alındığı açıklandı.

62 YAŞINDAKİ KADIN AİLESİNE VİRÜS BULAŞTIRDI

Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Paata Imnadze ise yaptığı açıklamada, yeni vakaların Marneuli ile bağlantılı olduğunu belirtti. Imnadze, “Marneuli’den 62 yaşında bir kadın aile üyelerine corona virüsü bulaştırdı” dedi.

İLGİLİ HABER Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayısı

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Corona virüsü nedeniyle karantinaya alınan Marneuli kentinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Daha önce insan kalabalığının yaşandığı kentte, vatandaşlar karantina kurallarına uyarak evlerine kapandı.

Kentte tıbbi merkezler, marketler ve eczaneler dışında tüm iş yerleri kapatıldı. Marneuli ve Bolnisi kentlerinin giriş ve çıkışlarında İçişleri Bakanlığı tarafından 12 kontrol noktası oluşturuldu. İki kente kimsenin alınmadığı bildirildi.

KENTTE YAŞAYANLARA TEST YAPILACAK

Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze yaptığı açıklamada, “Bugün hükümet, Çin’den corona virüsü testinde hızlı sonuç veren cihazların gelmesini bekliyor ve her şeyden önce bu Marneuli’deki nüfusu incelemek için kullanılacaktır” dedi.

İLGİLİ HABER Birleşmiş Milletler’den çok kritik corona virüsü çağrısı!

KARANTİNADAKİ KENTLERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, “Hükümet, Marneuli ve Bolnisi kentlerine yerel olarak üretilen tıbbi maskeleri ücretsiz sağlayacaktır” dedi. Bakan Turnava, “Koruyucu tıbbi malzemeler karantina bölgesinde faaliyet gösteren kişilere ve 70 yaşın üzerindeki vatandaşlara dağıtılacaktır” diye konuştu.

EĞİTİME TV ÜZERİNDEN DEVAM EDİLECEK

Gürcistan’da corona virüsüyle mücadele kapsamında 21 Nisan’a kadar eğitime de ara verilmişti. Ülke genelinde 30 Mart tarihinden bir kamu yayıncısı aracılığıyla tüm öğrencilere yönelik uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

VİRÜSLE MÜCADELE İÇİN PARA TOPLANDI

Ülkenin İş Ombudsmanı Mikhail Dauşvili tarafından yapılan açıklamada, corona virüsüyle mücadele çerçevesinde 5 milyon lari (1.5 milyon dolar) toplandığını ifade etti. Dauşvili, toplanan tüm fonların Gürcistan mevzuatına göre harcanacağını belirtti. (İHA)

İLGİLİ HABER KKTC’deki corona virüsü vakalarının sayısı 42 oldu!