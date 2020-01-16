Gürcistan’ın almadığı azılı mafya babası serbest kalacak

Organize suç örgütü lideri Lavasogli lakaplı Mindia Goradze, 2018’in Ekim ayında Trabzon’da yol kontrolü sırasında yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Goradze, tutuklanarak cezaevine kondu. Gürcistan, 15 aydır Türkiye’de tutuklu bulunan mafya babasını teslim almak için hiçbir girişimde bulunmadı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Gürcistan’a iade edilmesi amacıyla ülkesine yapılan tüm diplomatik başvurulara rağmen sonuç alınamadığı ve iade sürecinin yasal sınırını aşmasından ötürü Goradze’nin önümüzdeki ay serbest bırakılacağı öğrenildi.

Suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen Mindia Goradze’nin, ülkesinde bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı, organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından sabıkasının bulunduğu tespit edildi. (İHA)