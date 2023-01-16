Gürcü mafya liderini Trabzon’da infaz ettiler

Trabzon’un Yomra ilçesinde Kaşüstü mevkiinde meydana gelen olayda, bir siteye ait otoparkta aracında duran Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (64), Bulgaristan plakalı CB 7949 TC plakalı otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Lordkipanidze, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

ÇETE LİDERİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Olayın ardından Gürcistan kaynaklı haber siteleri, Trabzon’da cinayete kurban giden kişinin yeraltı dünyasında ‘Rezo Tiflis’ adıyla tanınan çete lideri Revaz Lordkipanidze olduğunu yazdı. Çeşitli organize guruplara liderlik ettiği öne sürülen Lordkipanidze’nin soygun ve uyuşturucu suçlarından 15 yıldan fazla tutuklu kaldığı iddia ediliyor.

Lordkipanidze’nin Fransa ve Rusya’da suç örgütü faaliyetlerini yürüttüğü ileri sürülürken, Türkiye’de öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.