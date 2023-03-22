Gürer: Emeklinin sofrasından 390 ramazan pidesi eksildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, başta ramazan pidesi olmak üzere Ramazan sofralarını süsleyen ürünlerdeki fiyat artışlarına dikkat çekti.

TÜİK’in verdiği rakamlara göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’nin yıllık yüzde 95,99 aylık ise 6,24 arttığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan yeminde yüzde 117,25, tohumda yüzde 115,38, gübrede yüzde 81,69 ve ilaçta yüzde 79,44 oranında artış olduğunu aktardı.

Girdi maliyetlerindeki artışın raflara da yansıdığını belirten Gürer, “Üretimin başlangıç noktasında sorunu çözemez iseniz, raftaki ürünün fiyatını düşürme olanağınız olmaz” dedi.

“PİDE FİYATLARI KATLANARAK ARTTI”

Fiyat artışlarının devam ettiğine vurgu yapan Gürer, “İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ramazan pidesini 5 liradan satacak. Pidelerin yumurtalı, susamlı, küncülü gibi çeşitleri ve yapılış şekillerine göre fiyatları değişiyor. Büyükşehirlerde 330 gram pide 2022’de 6 lira iken bugün 300 gram pide 10 liradan satılıyor. İstanbul’da 12 buçuk liraya kadar çıkıyor. Ekmek çok çeşitlendi tahıllısı, kepeklisi gibi. Kilosu 18 liradan başlıyor. Bulunduğu satış bölgesine göre, yörenin gelir durumuna göre ekmek fiyatlarında değişkenlik sürüyor” dedi.

HURMAYA GÜÇ YETMİYOR

Ramazan sofralarını süsleyen ve geçen yıl 85-100 lira arasında olan hurmanın kilosunun bu yıl 120-200 liradan satıldığını anlatan Ömer Fethi Gürer, hurmaya glikoz sürüp parlatarak vatandaşı aldatan satıcıların olduğuna da dikkat çekerek, bu konudaki uyarılarını yineledi.

Pastırmanın sofralarda zor göründüğüne dikkat çeken Gürer, bu ürünün kilosunun da 500-750 lira arasında satıldığına işaret etti.

“GEÇEN YIL 25 LİRA OLAN SALÇA BU YIL 90 LİRAYI BULDU”

50-80 lira arasında satılan zeytinin bu yıl 80-100 liraya, 1 buçuk liraya satılan tek yumurtanın ise 3 buçuk liraya çıktığını belirten Gürer, geçen yıl 25 lira olan 1 buçuk kilogramlık salcının da bu yıl 85-90 lira arasında olduğunu ifade etti.

“9 BUÇUK LİRA OLAN ŞEKER 25 LİRAYA ÇIKTI”

Gürer, geçen yıl 45 lira olan çayın bu yıl 80 liraya, 9 buçuk lira olan şekerin 25 liraya; 97-100 lira arasında satılan kıymanın 250-300 liraya, 30-35 lira arasında olan tüm pilicin ise 55-60 liraya çıktığını aktardı.

“EMEKLİNİN 390 PİDE KAYBI VAR”

Raftaki ürünün fiyatının arttığını, vatandaşın alım gücünün daraldığını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emeklilere verilen bayram ikramiyesi 5 yılda sadece 100 lira arttı. 2018 ‘de 1000 lira olan bayram ikramiyesi bugün 1100 liraya yükseldi. 2018’de 275 gram ekmek 2 lira 250 gram ekmek 1 buçuk lira idi. Bayram ikramiyesi ise 1000 lira olarak hesaplara yatmıştı. Emekli 2018’de bayram ikramiyesiyle 500 ramazan pidesi ve 666 ekmek alabiliyordu. Bayram ikramiyesi şimdi 1100 lira oldu. Sadece ramazan pidesi ve ekmek olarak hesaplandığında emeklinin sofrasından 390 adet Ramazan pidesi ve 446 adet ekmek eksildi. Emeklinin bayram ikramiyesi 5 yılda sadece 100 lira artarken, ürün fiyatları katlanarak arttı ” dedi.

“RAMAZAN SOFRALARI KÜÇÜLÜYOR”

Bu yıl Ramazan soflarında geçen yıllara göre daralma olacağını anlatan Gürer, sofraların küçüldüğünü, başta emekliler olmak üzere dar gelirli ve sabit gelirliler için Ramazan ayının sıkıntılı geçeceğini ifade etti.

“BAYRAM İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI”

Emeklilerin en azından asgari ücret seviyesinde maaş alması ve yine asgari ücret kadar bayram ikramiyesi alması gerektiğine dikkat çeken Gürer, “Geçen yıl 169 lira olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin ramazan kolisi bu yıl 350 liraya çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

“14 MAYIS’TAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞECEK”

CHP Milletvekili Gürer, yurttaşların Ramazan ayını da kutlayarak, “İktidar rakamları takla attırıp, üst üste toplayarak, ‘şunu yaptık, bunu yaptık’ diyor ama alandaki rakamlarla iktidarın rakamları birbirini tutmuyor. Her kesimin sorunları artıyor. Ülkemiz yoksulluk ve yokluğun yaygınlaştığı bir sürece girdi. 14 Mayıs’tan sonra halkımızın sandıktaki tercihi ile bu süreç dönüşüp gelecek ramazanlar yurttaşlarımızın daha uygun koşullarda yaşayacağı bir sürece erecek” ifadelerini kullandı.