Güreşçiye yumruk attı, hastanelik oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Değirmendere Mahallesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile seyir halinde ilerleyen Ünal Y., henüz sebebi belli olmayan bir sebepten dolayı M.M., ile tartışmaya başladı.

YUMRUK ATTI

Vatandaşların araya girmesi de fayda etmedi. Ünal Y., motosiklet sürücüsü M.M.’ye bir anda yumrukla saldırmaya başladı. Fakat karşısındakinin güreşçi olduğunu fark etmeyen Ünal Y., güreşçi M.M., tarafından bel künde hareketi ile yere çarpıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Baygınlık geçiren Ünal Y., olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne daha sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan M.M.’nin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken otomobil sürücüsü Ünal Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

İlginizi Çekebilir Çocukların kavgasına aileler de karıştı: O anlar kamerada