Güroymak Belediyesine görevlendirme

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında terör soruşturması yürütülen HDP'li Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'i görevden uzaklaştırdı.
Bitlis Valiliği, görevden uzaklaştırılan Taşdemir'in yerine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar'ı, "Güroymak Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirdi.