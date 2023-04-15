Gürsel Tekin: “SSK’nın deprem toplanma alanlarını satan Erdoğan’dır”

Erdoğan’ın, “Bay bay Kemal bir zamanlar SSK’nın genel müdürü değil miydi? Hastalarımız hastanede ölüyor ve orada rehin, rehine kalıyordu” sözlerini değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Ne yazık ki aklımızla alay edilen günlerden geçiyoruz. Önce imar barışı ile vatandaşı kandırdılar şimdi en büyük suç diyorlar. Depremde bunun faturasını ülke olarak çok ağır ödedik. En az 50 bin insanımızı kaybettik.

*1999 yılındaki depremden sonra TBMM tarafından kurulan komisyonun raporunda “İmar affı verilmemelidir” yazıyordu, bunu dinlemediler. Ulusal Deprem Konseyi, tüm odalar “İmar Affı cinayettir” dedi bunu da dinlemediler. Şimdi çıkmış en büyük suç diyorlar. Binlerce insan ölene kadar aklınız neredeydi?

*Aynı bu olay gibi, deprem toplanma alanlarını da ranta açtılar. AVM, rezidans diktiler. Bunun da ağır sonuçlarını ileride göreceğiz.

*Her alanda ülkeyi çok kötü bir noktaya getiren, Merkez Bankası rezervlerini boşaltan, kara gün akçesini saçıp savuran, milyarlarca doları buharlaştıran, 1 kilo kıymayı 350 liraya taşıyan, milleti fakirleştiren, ülkeye 10 milyon kaçak göçmen ve sığınmacı dolduran, aldatılıp kandırılan, ‘İstanbul’a ihanet ettim’ diye açıkça söyleyen Erdoğan konu kalmayınca SSK’yı açıyor.

*Peki gerçek ne? Erdoğan SSK’nın varını yoğunu sattı, milyar dolarlık ranta açtı. Deprem toplanma alanları hep tartışma konusu oldu. Bu alanların çoğunluğu SSK’nındı. 1999 depreminden sonra deprem toplanma alanı olarak ayrıldılar.

*Aradan geçen zaman içinde buralar AVM, gökdelen, otopark oldu. Bunun için imar planı değişikliklerine imzalar attılar. İlk akla gelenler arasında şunlar var:

-Kadıköy Kuşdili Çayırı salı pazarı AVM oldu.

-Şişli Abide-i Hürriyet: Mahalle için belirlenen çadırkent yerinde bugün Çağlayan Adalet Sarayı yükseliyor.

-Kartal Adliyesi: Binanın olduğu bölge toplanma yeri idi.

-Merdivenköy Mahallesi Çocuk Esirgeme Kurumu arazisi: Satılıp imara açıldı.

-Bostancı Mahallesi: Eski Taç Spor’un yeri imara açıldı. (Kadıköy Belediyesi ile alakası yok İBB plan değişikliğini yaptı yerinde rezidans var)

-Zaman Gazetesi: Yenibosna’da bulunan gazete binasının bulunduğu arazi çadır alanı.

-Ağaoğlu MyCity Bahçelievler: Çadırkent alanında bulunuyor.

-Bahçelievler Meydan AVM: Merter’de bulunuyor.

-Levent İETT Garajı: Yüksek yoğunluklu bölgenin tek toplanma yeriydi. Toplanma yerine Dubai Kuleli yapılacak plan iptal oldu ancak imar planlarında konut ticaret alanı.

-Şişli Trump Tower Rezidans : Kulelerinden yapıldığı alan Acil Eylem Planı’nda “çadırkent” alanı olarak gösterilirken diğer kulenin bulunduğu alan afet anında acil durumlar için helikopter pisti olarak belirlenmiş.

-Şişli Bomonti Anthill Rezidans : Projenin bulunduğu alan Acil Eylem Planı’nda “Helikopter pisti” ve “Çadırkent” olarak tanımlı. (Şişli Belediyesi ile alakası yok)

-Bahçelievler Yenibosna Starcity Outlet Center: 2009 sel felaketinin yaşandığı Basın Ekspress yolu üzerinde yer alan çadır alanı üzerinde bulunuyor.

-Sahilpark Evleri: Zeytinburnu -Veliefendi’deki site çadırkent ve helikopter pisti alanında bulunuyor.

-Onaltı Dokuz Rezidans: İstanbul’un silüetine giren rezidansın yer aldığı ada çadırkent olarak tanımlanmış. Alanın bir kısmında bu proje diğer kısmında da Kazlıçeşme Abay İlköğretim Okulu bulunuyor.

-Ora AVM: Bayrampaşa’nın çadırkent alanlarından.

-Forum İstanbul: Bayrampaşa’nın diğer çadırkent alanlarından.

-Kiptaş Ünalan Evleri: Üsküdar’ın çadırkent kurulacak noktası.

-Üsküdar Devlet Malzeme Ofisi arazisi: Medeniyet Üniversitesi oldu.

-Kiptaş Tuzla 2 ve 3. etap konutları.

-Maltepe DAP Royal Center Rezidans.

-TOKİ Avrupa Konutları: Gaziosmanpaşa’nın iki büyük çadırkent alanlarından birisinde yapıldı.

-Kemerpark Evleri: Esenler’in çadırkent alanı.

-Bağcılar Çınar Olimpia Park Sitesi.

-Bakırköy Ataköy Konakları plan değişikliğini İBB yaptı.

-Beşiktaş Zorlu AVM rezidans ÖİB satış yaptı.

-Şişli Ali Sami Yen stadı ve Likör Fabrikası alanı rezidans oldu Torun Center plan değişikliğini İBB ve TOKİ yaptı quasar rezidans oldu.

-Bakırköy Osmaniye’deki, Forum AVM sonradan kaçak olduğu ortaya çıktı. Yapılan protokolle yasal hale geldi, karşılığında İBB rezidans bölümünü aldı.

KILIÇDAROĞLU 44 HASTANELİK LİSTE YAYINLAMIŞTI

Erdoğan geçen yıl da Kılıçdaroğlu’na “Çık da de ki ‘bu hastaneyi de ben yaptım’ de” diye yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, 44 hastanenin yer aldığı listeleri yayınlamıştı.

Kılıçdaroğlu, “Beni hayrete düşüren bürokrasinin nasıl çalıştığını bilmemesidir. Orası zaten bağımsız bir kurum ve yatırım yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük hastanelerini yapan zaten Sosyal Sigortalar Kurumu. O gelenek benden önce de vardı, benim zamanımda da oldu. Erdoğan dünyadan habersiz. Kendi iç dünyasında bir şeyler söylüyor. Ciddiye alınacak birisi değil. Bütün bu hastanelerin tamamını ihalelerle yaptık. Bütün ihale dosyalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu’na götürüp veren tek genel müdür benim. “Bir şey yoktur” diye rapor verdiler. Zaten bir şey bulsalardı kıyameti kopartırlardı” yorumunu yapmıştı.