Gürültü nedeniyle bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

İSTANBUL (AA) – Büyükçekmece'de gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan tartışma sonucunda, evinden av tüfeğiyle ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olan sanık Şaban Eksil, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şaban Eksil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, maktul Ahmetcan Avşar'ın babası Kadir Avşar ve annesi Yasemin Avşar ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Şaban Eksil, "Ben sonucunun böyle olacağını bilmiyordum, üzgünüm." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şaban Eksil'in, müştekiler Erkan Durmuş ve Eray Takniş'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçunun işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Sanığı, maktul Ahmetcan Avşar'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılan mahkeme, Şaban Eksil'in suça eğilimli kişiliğini gösteren sicil kaydı ve duruşmada gözlemlenen kişiliğini dikkate alarak bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından cezada indirim uygulamadı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

– Üye hakim karara muhalif kaldı

Sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması kararına muhalefet şerhi koyan üye hakim, Eksil'in olay günü, maktul ve mağdurları gece vakti evinin yakınlarında alkol alarak yüksek sesle müzik dinleyip gürültü yapmaları üzerine evinden uyardığını, bunun üzerine maktul ve sanık arasında sözlü tartışma yaşandığını, anlık gelişen husumet neticesinde sanığın ikametindeki av tüfeğiyle maktul ve mağdurların bulunduğu alana doğrudan kast ile hedef gözeterek birden fazla kez ateş ettiğini kaydetti.

Şerh yazısında, sanığın ateş etmesi sonucunda maktulün hayatını kaybettiğini belirten hakim, mağdurların ise hedef almadığı olayda sanığın maktule yönelik eyleminin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu, bu suçtan ceza verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanığa iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan verilen beraat kararına da muhalefet şerhi koyan hakim, olayda kullanılan tabanca ve fişeklerin özellikleri, mağdurlar ile sanığın bulunduğu mesafe ve kastın bölünmezliği ilkesi bir bütün olarak dikkate alındığında, sanığın eyleminin öldürmeye yönelik olduğunu dile getirdi. Hakim, sanığın mağdurlara karşı ayrı ayrı haksız tahrik altında "kasten öldürmeye teşebbüs" etme suçundan cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Duruşma sonrasında konuşan maktul Ahmetcan Avşar'ın annesi Yasemin Avşar, "Bir defa cezayı beğenmedik. O benim canımı aldı, hepimizin canını aldı. Bir canı 24 yıla sığdırmayı kabul etmiyorum ben. İnanıyorum ilahi adalet var. Elbet herkes yaptığıyla bir gün yüzleşecek. Beni de ancak evladını kaybeden anneler anlar, başka kimse anlamaz." dedi.

– İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Şubat'ta 2020'de Büyükçekmece'deki boş bir alanda maktul Ahmetcan Avşar ile müştekiler Erkan Durmuş ve Eray Takniş'in oturdukları sırada 50 metre ileride ikameti bulunan sanık Şaban Eksil ile bu kişiler arasında gürültü nedeniyle kavga çıktığı ve sanığın müştekilerle maktulün bulunduğu alana doğru 5 el ateş ettiği belirtilmişti.

İddianamede, 5 iri saçmayla yaralanan Avşar'ın hayatını kaybettiği aktarılarak, sanık Şaban Eksil'in "kasten öldürme" suçundan müebbet ve 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.