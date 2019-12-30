Guterres: ‘En Büyük Umut Kaynağımız Genç Kuşak’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında genç kuşağın kargaşa içindeki dünyada umudun en büyük kaynağı olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, yayınladığı yeni yıl mesajında dünyanın her yerinde 2020 yılına belirsizlik ve güvensizlik içinde girildiğini belirtti.

Dünyanın 2020 yılına birçok sorunu da beraberinde taşıdığını ifade eden Guterres, giderek ısınan dünyada iklim değişikliğinin uzun vadeli bir sorun ve açık bir tehlike olarak öne çıktığını kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres, 2020 yılına sürekli eşitsizlikler ve nefretin yaşandığı, savaşan ve ısınan bir dünya olarak girildiğini belirterek, “Dünya yanarken vaktini boşa harcayan bir nesil olmayı asla göze alamayız” dedi.

“Gençlerin tutkusu ve kararlılığından ilham alıyorum”

BM Genel Sekreteri Guterres, tüm bu olumsuz şartlara rağmen umudun hala mevcut olduğunu, dünyadaki gençlerin üstlendiği role ve gücüne saygı duyduğunu belirterek, “İklim değişikliği eyleminden toplumsal cinsiyet eşitliğine, sosyal adaletten insan haklarına kadar, kuşağınız ön saflarda ve manşetlerde. Tutkunuz ve kararlılığınız bana ilham veriyor. Gençler geleceği şekillendirmede haklı olarak rol istiyor. Ben sizlerin yanındayım. BM yanınızda ve size ait. Gücünüze saygı duyuyorum” dedi.

Gençlere sınırları zorlamayı sürdürün çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres’e göre 2020 yılının diğer bir özelliği de uluslararası örgütün kuruluşunun 75’inci yıldönümü olmasıydı. Guterres, 2020 yılında dünyada adil bir küreselleşme projesi olarak ortaya koydukları ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için başlattıkları yeni, ‘On Yıllık Eylem Planı’na dikkat çekti.

2020 yılında dünyaya barış ve mutluluk dileklerini ileten Guterres, gençlere de, “Bu yıl dünyanın genç insanlara ihtiyacı var. Konuşmaya, sınırları zorlamaya ve baskı yapmaya devam edin” dedi.