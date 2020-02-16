Guti Hernandez isyan etti! ‘İstifa ederim ve…’

İspanya 2. Ligi Almeria’da teknik direktörlük yapan eski Beşiktaşlı Guti Hernandez futbolcularıyla birlikte parti düzenleyip eğlendiği iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Basın toplantısında konuşan ve hayli gergin görünen iddialardan duyduğu rahatsızlığı belirterek Guti, “Sadece 1 kişi Almeria’da futbolcularla veya tek başıma partilerken bir fotoğrafımı bulursa istifa edeceğim ve kulüpten kazandığım tüm parayı da iade edeceğime söz veriyorum” sözlerini kullandı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen İspanyol hoca, bu tür bir hareketin futbolcu – antrenör ilişkisine zarar verebileceği için gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Guti Hernandez takımı Almeria ile çıktığı toplam maçta galibiyet, beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Almeria, liginde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirvedeki yerinden olmuştu.