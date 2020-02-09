Güvercin 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 9. son bölüm izle

Güvercin dizisinin 9. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Kenan ve Zülüf, İsmihan’ı üzmemek için evlilik oyununa devam etmek zorundadır. Zülüf hala Doktor İpek’in, Kenan’ın geçmişi hakkında ettiği sözleri düşünmekte; aynı zamanda İpek ve Kenan arasında geçmişte ne yaşandığını çok merak etmektedir. Peki Güvercin 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı…

Star Tv ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinin bu akşam 9. bölümü izleyiciyle buluştu. Güvercin son bölümünde; Kenan, gerçek annesi İsmihan’ın çok hasta olduğunu ve Kevsa’nın geçmişte ona çektirdiği eziyetleri öğrenmiştir. İsmihan ve Zülüf’le birlikte konağa geri döner ve bundan sonra konağın sahibinin gerçek annesi olduğunu söyleyerek Kevsa’yı konaktan kovar. İşte Güvercin 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

GÜVERCİN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda yer alan link üzerinden izlenebilecek.

GÜVERCİN SON BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN 9. SON BÖLÜM İZLE

GÜVERCİN 9. BÖLÜM ÖZET

Kenan, Kevsa’yı konaktan kovuyor…

Kenan, gerçek annesi İsmihan’ın çok hasta olduğunu ve Kevsa’nın geçmişte ona çektirdiği eziyetleri öğrenmiştir. İsmihan ve Zülüf’le birlikte konağa geri döner ve bundan sonra konağın sahibinin gerçek annesi olduğunu söyleyerek Kevsa’yı konaktan kovar.

Kenan ve Zülüf, İsmihan’ı üzmemek için evlilik oyununa devam etmek zorundadır. Zülüf hala Doktor İpek’in, Kenan’ın geçmişi hakkında ettiği sözleri düşünmekte; aynı zamanda İpek ve Kenan arasında geçmişte ne yaşandığını çok merak etmektedir. Ökkeş’se Nimet’in bir çocuğu olduğunu gizlemesine ve dürüst davranmamasına kızıp nişanı bozmuştur. Ökkeş annesinin bu işte parmağı olduğunu öğrendiğinde Nimet’i unutmayı mı yoksa kendini affettirmek için bir şeyler mi yapmayı seçecektir? Kasım gerçekleri söyleyerek bu hayatta en çok değer verdiği Emel’ini kaybetmiş, çaresizlik içinde hayatına son vermeyi düşünürken bambaşka bir şeyle karşılaşır. Gaffur’sa mahpus arkadaşı Bedir için suçluları bulmaya kararlıdır. Fakat olayların izini sürdükçe buldukları yüzünden hem şaşkın hem de çok zor durumda kalacaktır.