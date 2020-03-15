Güvercin 14. yeni bölüm fragmanı geldi! (Güvercin 13. son bölüm izle)

Güvercin dizisi bu akşam 13. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu akşamki son bölümünde; Kenan artık Kevsa’nın yaptığı zalimliklere dayanamayıp, Zülüf’ün yanında olmayı seçmiştir. Zülüf ve Kenan, iki aile arasında yeniden başlayan kan davasına rağmen yine yan yanadır. İşte Güvercin 14. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Güvercin bu hafta 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güvercin’in son bölümünde; Kenan’ın zekası ve öngörüsü sayesinde gözaltına alınan Kevsa, cinayete azmettirmek suçuyla cezaevine girmek gerçeğiyle karşı karşıya kalacaktır. Ökkeş’in gönlü annesinin cezaevine girmesine razı olmasa da, gördüğü yeni gerçekler karşısında Kevsa’nın yaptıkları konusunda dili tutulur. İşte Güvercin 14. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki.

GÜVERCİN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

GÜVERCİN SON BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN 13. SON BÖLÜM İZLE

GÜVERCİN 13. BÖLÜM ÖZET

Her şeye rağmen yan yana!

Kenan artık Kevsa’nın yaptığı zalimliklere dayanamayıp, Zülüf’ün yanında olmayı seçmiştir. Zülüf ve Kenan, iki aile arasında yeniden başlayan kan davasına rağmen yine yan yanadır.

Nefise ve Celil’in verdiği yeni ifadelerle Zeliha’nın kısa zamanda cezaevinden çıkacağını bekleyen Zülüf ve ailesi Zeliha’dan kötü bir haber alır. Zeliha yaşadığı travmanın etkisiyle, hayatına son verme noktasına gelmiştir. Kenan annesinin hayatından endişe eden Zülüf için, bütün olanakları seferber ederek Zeliha’dan haber almaya ve onu kurtarmaya kararlıdır. Bütün taşlar yer değiştirmek üzeredir.

Kenan’ın zekası ve öngörüsü sayesinde gözaltına alınan Kevsa, cinayete azmettirmek suçuyla cezaevine girmek gerçeğiyle karşı karşıya kalacaktır. Ökkeş’in gönlü annesinin cezaevine girmesine razı olmasa da, gördüğü yeni gerçekler karşısında Kevsa’nın yaptıkları konusunda dili tutulur. Kevsa’nın yokluğunu fırsat bilen Nimet, konakta olan yerini sağlamlaştırma hamlelerine devam eder. Ökkeş’i, kendisini çok sevdiğini düşündüğü Nimet’le ilgili zorlu sınavlar ve günler beklemektedir. Güçlü olmak için Gaffur’un yanında olmayı seçen Müslüm yüzünden Bedir ve Gaffur’un karşı karşıya gelmesi an meslesidir.

Gaffur Bedir’in ailesine yaptıklarına rağmen gönlünden çıkaramadığı Kevsa’yı kurtarmak için bir şey yapıp yapmama ikileminde kalacaktır. Kenan, Zülüf’ün annesi ve ailesi için son gücüyle savaşırken hiç beklemediği bir haberle derinden sarsılır. Bu aldıkları haberle Zülüf ve Kenan’ı yeniden zorlu ve acılı günler beklemektedir.