Güvercin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 5. son bölüm izle

Güvercin dizisi 5. bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse’nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Zülüf, yanlışlıkla Kenan’ı vurur. Ökkeş cezaevinden çıkmış, konağa geri dönmüştür. Güvercin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 5. son bölüm izleme linki…

Güvercin dizisinin son bölümünde; Zülüf on beş yıl önce cinayet mahalinde gördüğü silahın aynısını Kenan’ın odasında görünce aklı karışmıştır. Kenan’dan bu silahın onda ne işi olduğunu açıklamasını isterken yanlışlıkla Kenan’ı vurmuştur.

GÜVERCİN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

GÜVERCİN FRAGMAN

GÜVERCİN 5. SON BÖLÜM İZLE

Ökkeş, ağabeyine karşı hala öfkelirdir. Kendisini polise nasıl teslim ettiyse Zülüf’ü de teslim etmesini ister. Bu olay Kevsa, Celil ve Ökkeş için Zülüf’ün konağa intikam için geldiği tezini savunmaları için bulunmaz fırsat olur.

Kenan’sa Zülüf’ün barış için konağa döndüğünü düşünürken, bu olayla bir hayal kırıklığı yaşar. Ancak Zülüf’ün ısrarla babasının katil olmadığını söylemesi onun da kafasını karıştırmaya başlayacaktır.

Zülüf, geçmişte bu cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğini bulmak ve babasının adını temize çıkarmak için konağa dönmüştür. Kenan’a artık kan dökülmemesi ve her şeyin yoluna girmesi için döndüğünü söylemek zorunda kalır.

Kenan’sa Zülüf’ün konağa dönmesiyle içten içe umutlanır. Kevsa ve Celil, Ökkeş’i içeriden çıkarmanın derdindedir. Zülüf, yıllardır sakladığı tesbih tanesiyle bu işi çözmesinin hiç de kolay olmadığının farkına varır.