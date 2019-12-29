Güvercin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 6. son bölüm izle

Güvercin dizisinin son bölümünde; altınların Bedir’in evinde çıkması, Kevsa’nın Bedir’i suçlaması için bulunmaz fırsat olmuştur. Bedir on beş yıl sonra bir kez daha hırsız ve katil damgası yemiştir. Kevsa, Nefise ve Kenan’ı Bedir’in suçlu olamayacağına inandıkları için suçlar.

GÜVERCİN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

GÜVERCİN FRAGMAN

GÜVERCİN 6. SON BÖLÜM İZLE

Kasım ve Celil’in ise aklı iyice karışmıştır. İkisinin de kayıp olan altınların buraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikri yoktur ve birbirlerinden şüphelenmektedirler. Zülüf, babasının suçsuz olduğunu söylemesi, kendisini savunması için yalvarsa da Bedir suçlamalar karşısında tek bir söz söylemez. Bedir’in susmasının bir nedeni vardır ve bunu da kimse bilmemektedir. Fakat Bedir’in evine altınları koyan kişi geride tam da istediği gibi aklı karışık, dağılmaya yüz tutmuş, içlerinde binlerce şüphe dolanan bir Kavvi ailesi bırakmıştır.

Ökkeş cezaevinden çıkmış, konağa geri dönmüştür. Zülüf on beş yıl önce cinayet mahalinde gördüğü silahın aynısını Kenan’ın odasında görünce aklı karışmıştır. Kenan’dan bu silahın onda ne işi olduğunu açıklamasını isterken yanlışlıkla Kenan’ı vurmuştur. Ökkeş, ağabeyine karşı hala öfkelirdir.

Kendisini polise nasıl teslim ettiyse Zülüf’ü de teslim etmesini ister. Bu olay Kevsa, Celil ve Ökkeş için Zülüf’ün konağa intikam için geldiği tezini savunmaları için bulunmaz fırsat olur. Kenan’sa Zülüf’ün barış için konağa döndüğünü düşünürken, bu olayla bir hayal kırıklığı yaşar. Ancak Zülüf’ün ısrarla babasının katil olmadığını söylemesi onun da kafasını karıştırmaya başlayacaktır.