Güvercin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 7. son bölüm izle

Güvercin dizisi 7. bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse’nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Kenan, hayatıyla ilgili büyük bir gerçekle yüzleşir. Güvercin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Güvercin 7. son bölüm izleme linki…

Güvercin dizisinin son bölümünde; Bedir’in ailesi altınların evden çıkmasıyla darmadağın olmuş; Müslüm ve Nefise de evi terk etmiştir. Kasım, yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf’e gerçekleri söylemeye kararlıdır.

GÜVERCİN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

GÜVERCİN FRAGMAN

GÜVERCİN 7. SON BÖLÜM İZLE

Kenan’sa peşine düştüğü adamdan, bu işin içinde kimin olduğu bilgisini öğrenir ve Zülüf’e bunu söyleyip söylememenin ikileminde kalır. Celil ve Kevsa arasındaki ittifak bunca yıl sonra ilk defa sarsılır.

Bedir’in evine gelen güzel bir haberle, son günlerde ilk kez mutluluk rüzgarları esmeye başlar; ancak bu mutluluk çok da uzun sürmeyecektir. Kenan bütün bu açmazların içinde cebelleşirken hayatıyla ilgili çok önemli bir başka gerçeği öğrenecek ve her şeyi sorgulayacak bir aşamaya gelecektir.

Altınların Bedir’in evinde çıkması, Kevsa’nın Bedir’i suçlaması için bulunmaz fırsat olmuştur. Bedir on beş yıl sonra bir kez daha hırsız ve katil damgası yemiştir. Kevsa, Nefise ve Kenan’ı Bedir’in suçlu olamayacağına inandıkları için suçlar. Kasım ve Celil’in ise aklı iyice karışmıştır.

İkisinin de kayıp olan altınların buraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikri yoktur ve birbirlerinden şüphelenmektedirler. Zülüf, babasının suçsuz olduğunu söylemesi, kendisini savunması için yalvarsa da Bedir suçlamalar karşısında tek bir söz söylemez.

Bedir’in susmasının bir nedeni vardır ve bunu da kimse bilmemektedir. Fakat Bedir’in evine altınları koyan kişi geride tam da istediği gibi aklı karışık, dağılmaya yüz tutmuş, içlerinde binlerce şüphe dolanan bir Kavvi ailesi bırakmıştır.