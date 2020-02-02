Güvercin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Güvercin 8. son bölüm izle

Güvercin dizisinin 8. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Pazar günleri izleyici ile buluşan dizinin bu bölümünde; Kenan’ın gidişiyle Kevsa yıllardır beklediği ve istediği hayale nihayet ulaşmış, giderken de bütün işleri Ökkeş’in üzerine bıraktığını öğrenmiş ve rahatlamıştır. İşte Güvercin 9. yeni bölüm fragmanı ve dizinin son bölümü izleme ekranı.

Star Tv’nin yeni sayılabilecek dizilerinden Güvercin bu akşam 8. bölümüyle ekranlara geldi. Güvercin son bölümünde; Kenan bütün bu duygularla İstanbul’a, oradan da yurt dışına gitmek üzere yola koyulur. Zülüf içi parçalanarak eve dönerken Kenan’ın yaşadıklarını öğrenip onun neden her şeyi geride bırakıp gitmek istediğini anlar. İşte Güvercin 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

İŞTE GÜVERCİN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN SON BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN 8. BÖLÜM İZLE

GÜVERCİN 8. BÖLÜM ÖZET

Kenan bütün bu duygularla yurt dışına gitmek üzere yola koyulur… Kenan süt annesi bildiği İsmihan’ın gerçek annesi olduğunu, Kevsa’nınsa kendisini hiçbir zaman sevmediğini öğrenmiştir. Bütün yaşamının bir yalan olduğunu öğrenen Kenan, artık hayatını başka bir yerde sürdürmeye karar vermiştir. Kenan Zülüf’ten kendisiyle birlikte gelmesini istemiş, ama Zülüf evliliklerinin bir töre evliliği olduğunu, ailesini geride bırakıp gelemeyeceğini söyleyerek onun teklifini reddetmiştir.

Kenan bütün bu duygularla İstanbul’a, oradan da yurt dışına gitmek üzere yola koyulur. Zülüf içi parçalanarak eve dönerken Kenan’ın yaşadıklarını öğrenip onun neden her şeyi geride bırakıp gitmek istediğini anlar. İsmihan hakkında öğrendiği başka bir gerçekle, Zülüf’ün üzerine büyük bir sorumluluk binecek ve önemli bir karar vermek zorunda kalacaktır. Kenan’ın gidişiyle Kevsa yıllardır beklediği ve istediği hayale nihayet ulaşmış, giderken de bütün işleri Ökkeş’in üzerine bıraktığını öğrenmiş ve rahatlamıştır. Ancak şimdi, Ökkeş’i bir pavyon kadını olan Nimet’ten uzaklaştırmak, artık ittifak halinde olmadığı Celil’den gelecek tehditleri savuşturmak gibi dertlerle uğraşmak zorundadır.

Bedir’se Kenan’ın kendisine söylediklerinden sonra altınları evine koyduran ve kendisini tehdit eden kişinin Kevsa olduğundan neredeyse emindir. Hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan biri, Bedir’in bütün bu açmazlardan çıkmasına yardımcı olabilecek midir? Artık vicdan azabıyla kavrulan Kasım’sa gerçekleri söylemeden durmayı başarabilecek midir?