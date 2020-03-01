Güvercin bu akşam neden yok? Güvercin dizisi yeni bölümü ne zaman?

Güvercin dizisinin bu akşamki yayın akışında yer almadığı görüldü. Sevilen dizi Güvercin’in yeni bölümünün (12. bölüm) bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak dizinin yayın akışında olmaması izleyicileri meraklandırdı. Peki Güvercin bu akşam neden yok? Yeni bölümü ne zaman?

Geçtiğimiz hafta pazar günü 11. bölümüyle ekranlara gelen Güvercin dizisi bu akşam yayın akışında yer almadı. Dizinin takipçileri ise Güvercin’in bu akşam neden yayınlanmadığını merak etmeye başladı. 11. haftayı geride bırakarak önemli izleyici kitlesine ulaşan Güvercin dizisinin yeni bölüm tarihini ve bu akşam neden olmadığını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

GÜVERCİN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Güvercin’in, tüm ülkeyi yasa boğan şehit haberlerinin ardından bu hafta yayınlanmayacağı açıklandı. Pastel Film yapımı olan Güvercin dizisi sosyal medya hesabından şehit ve yaralı askerlerimiz ile ilgili paylaşımda bulundu. Güvercin dizisinin yeni bölümü 8 Mart Pazar akşamı ekranlara gelecek.

Yastayız… Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/Oi2qYQEs9t — Pastel Film (@pastelfilm) February 28, 2020

GÜVERCİN 11. BÖLÜM ÖZETİ

Zülüf ve Kenan, geçmişlerini geride bırakabilecek mi!

Zülüf’ün imzalayarak verdiği boşanma dilekçesini yırtan Kenan, sadece Zülüf’ü sevdiğini, bundan sonra da sadece Zülüf’le olmak istediğini söyler. Bunun üzerine Zülüf ve Kenan’ın önünde yeni bir yol belirmiştir. Sonunda ikisi için de bütün geçmişi bir kenara bırakıp, yaşamak istedikleri aşka taze bir heyecanla başlayabilme fırsatı doğmuştur. Ağabeyinin ölümünün bir kaza sonucu olduğunu öğrenen ve Kenan’ı affeden İpek ise, Antep’ten gidip gitmemek konusunda kritik bir noktadadır. Ökkeş’in, Nimet ve oğlu Mutlu ile güzel bir hayat kurma hayalleri Sosyal Hizmetler görevlilerinin Mutlu’yu götürmesiyle yıkılmıştır. Ancak Ökkeş Mutlu’yu geri almaya, Nimet’e sahip çıkmaya kararlıdır ve bunun için gereken adımları atarak herkesi şaşırtacaktır.

Bedir ve ailesi Gaffur’un yardımıyla açtıkları mağaza sayesinde sonunda yeni bir hayata başlangıç yaptıklarını düşünmektedir. Torunlarını kucaklarına alacakları günü umut ve mutlulukla beklerken hiç umulmadık bir anda kendilerini büyük bir açmazın ve zorlu günlerin içinde bulacaklardır. Gaffur’un bir açığını bularak tutuklanmasını sağlayan Kevsa, kaybettiği gücü yeniden kazanmanın ve konağa dönmenin yollarını aramaktadır. Bunun için de bir anda önüne geliveren fırsatı kendi lehine çevirmekten çekinmeyecektir. Zülüf ve Kenan her şeyi bir kenara bırakıp,aşka doğru yelken açmak istedikleri anda kendilerini yine bambaşka zorlukların ve yeni düşmanlıkların içinde mi bulacaklardır?